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Пожарные борются с лесным пожаром в округе Ориндж, Калифорния

Калифорния в огне: пожар Dixie охватил площадь в 100 тысяч гектаров

© AP Photo / Noah Berger
Происшествия
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Власти расследуют причину возгорания. Получивший название Dixie пожар уже назвали одним из крупнейших в истории Калифорнии

ТБИЛИСИ, 2 авг - Sputnik. Пожар Dixie, разбушевавшийся в штате Калифорния (США) около трех недель назад, охватил территорию более 100 тысяч гектаров, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу местную противопожарную службу.

Природная стихия бьет, в основном, по округам Бьютт и Плумас, здесь проводится эвакуация населения. Начавшийся 13 июля, пожар к воскресенью уже охватил территорию в 248 570 акров (более 100,5 тысячи гектаров), уничтожив свыше 60 строений. Еще более 3,1 тысячи находятся под угрозой. 

На данный момент специализированным службам удалось сдержать распространение огня только на 33%.

По данным издания San Francisco Chronicle, пожар Dixie уже считается одиннадцатым по счету из числа крупнейших пожаров в истории Калифорнии. На его тушение направлены 5,4 тысячи человек.

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