Автобус с туристами из России перевернулся в Турции

Транспортное средство по неизвестным причинам врезалось в бетонное ограждение и перевернулось в Анталье

ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Автобус, перевозивший, предположительно, российских туристов, в понедельник, 2 августа, перевернулся в турецкой провинции Анталья, при этом погибли и пострадали люди, сообщает Milliyet.

По информации газеты, трагедия произошла в районе курорта Манавгат. Автобус, который вез туристов из Манавгата в аэропорт Антальи, следуя по боковой развязке магистрали, по неизвестным причинам сначала врезался в бетонное ограждение, затем перевернулся, перейдя на встречную полосу.

Согласно первичным сведениям, в результате дорожно-транспортного происшествия трое человек погибли, 16 получили ранения. Позднее поступила информация, что погибших четверо, однако неизвестно, имеет ли четвертый погибший гражданство России.

Пострадавшие госпитализированы в близлежащие больницы на машинах скорой помощи. Из-за аварии на шоссе возникли пробки.

Позднее в Генконсульстве России в Анталье сообщили РИА Новости, что при ДТП с автобусом погибли четыре гражданина РФ, пятеро получили тяжелые травмы.

По данным "Интурист", на момент происшествия в транспортном средстве находились 22 российских туриста, в том числе девять детей. Туристы - жители Самарской области, пострадавшие размещены в четырех больницах.