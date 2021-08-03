Стрельба у Пентагона: один человек погиб, несколько ранены

Сообщается о нескольких пострадавших, другие детали инцидента не приводятся. Здание полностью оцеплено

ТБИЛИСИ, 3 авг – Sptunik. Служба охраны блокировала здание Пентагона из-за инцидента в транзитном центре американского министерства обороны, сообщило управление охраны Пентагона.

The Pentagon currently is on lock down due to an incident at the Pentagon Transit Center. We are asking the public to please avoid the area. More information will be forthcoming. — Pentagon Force Protection Agency (Official) (@PFPAOfficial) August 3, 2021

"Пентагон сейчас блокирован в связи с инцидентом в транзитном центре... Мы призываем избегать поездок в этот район", - написало управление в микроблоге в Twitter.

При этом местные СМИ сообщают о том, что неподалеку от здания Пентагона произошла стрельба, в результате которой пострадали несколько человек.

Местный канал ARLnow утверждает, что ранены по меньшей мере три человека, двое из которых в тяжелом состоянии. Среди пострадавших – офицер полиции.

К месту происшествия, где расположены автобусные остановки и станция метро, выехали многочисленные наряды полиции и машины скорой помощи.