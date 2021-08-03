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Офицеры полиции у здания Пентагона. Пентагон был заблокирован после стрельбы на станции метро недалеко от охраняемого военного штаба США

Стрельба у Пентагона: один человек погиб, несколько ранены

© AFP / OLIVIER DOULIERY
Происшествия
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Сообщается о нескольких пострадавших, другие детали инцидента не приводятся. Здание полностью оцеплено

ТБИЛИСИ, 3 авг – Sptunik. Служба охраны блокировала здание Пентагона из-за инцидента в транзитном центре американского министерства обороны, сообщило управление охраны Пентагона.

"Пентагон сейчас блокирован в связи с инцидентом в транзитном центре... Мы призываем избегать поездок в этот район", - написало управление в микроблоге в Twitter.

Машина полиции штата Алабама
© AFP / ELIJAH NOUVELAGE
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При этом местные СМИ сообщают о том, что неподалеку от здания Пентагона произошла стрельба, в результате которой пострадали несколько человек.

Местный канал ARLnow утверждает, что ранены по меньшей мере три человека, двое из которых в тяжелом состоянии. Среди пострадавших – офицер полиции.

К месту происшествия, где расположены автобусные остановки и станция метро, выехали многочисленные наряды полиции и машины скорой помощи.

Теги:
США, Пентагон

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