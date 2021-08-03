Пенсионер из Германии прятал в своем сарае танк "Пантера"

Суд постановил, что пенсионер в течение следующих двух лет должен продать или подарить "Пантеру" музею или коллекционеру

ТБИЛИСИ, 3 авг – Sputnik. Суд в Германии приговорил к условному сроку и штрафу в 250 тысяч евро пенсионера, который у себя в сарае хранил танк "Пантера" времен Второй мировой войны, сообщает Sputnik Беларусь.

Сообщается, что у 84-летнего мужчины, проживающего в коммуне Хайкендорф, полицейские кроме танка нашли зенитную пушку и другое оружие. Для вывоза арсенала были задействованы солдаты бундесвера.

В понедельник суд постановил, что пенсионер в течение следующих двух лет должен продать или подарить "Пантеру" и пушку музею или коллекционеру.

Кроме того, мужчине было назначено условное заключение на 14-месячный период и штраф в размере 250 тысяч евро за незаконное хранение оружия.

По информации адвоката пенсионера, к его клиенту уже обратился ряд немецких коллекционеров, которые готовы купить танк.