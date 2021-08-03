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Танкер

Пираты в Оманском заливе захватили танкер

© photo: Sputnik / Kirill Yas'ko
Происшествия
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Sputnik Грузия
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В настоящее время никакой связи с танкером нет, предположительно, на борту судна могут находиться до десяти захватчиков

ТБИЛИСИ, 3 авг – Sputnik. Вооруженные люди поднялись на борт танкера Asphalt Princess, следовавшего под флагом Панамы, в Оманском заливе, сообщает Sky News.

Инцидент у берегов Объединенных Арабских Эмиратов произошел днем во вторник 3 августа.

Похищенные пиратами в Нигерии грузинские моряки вернулись на родину
Maritime Transport Agency of Georgia / FB
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В настоящее время никакой связи с танкером нет, предположительно, на борту судна могут находиться до десяти захватчиков.

Это произошло после того, как новостное агентство Associated Press распространило информацию, что по крайней мере четыре судна разослали предупреждения о том, что они потеряли контроль над управлением.

В прошлый четверг в Аравийском море нападению подвергся танкер Mercer Street: погибли два члена экипажа – граждане Великобритании и Румынии. В США заявили, что к произошедшему причастен Иран. В свою очередь, в Тегеране назвали обвинения беспочвенными.

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