Пираты в Оманском заливе захватили танкер

В настоящее время никакой связи с танкером нет, предположительно, на борту судна могут находиться до десяти захватчиков

ТБИЛИСИ, 3 авг – Sputnik. Вооруженные люди поднялись на борт танкера Asphalt Princess, следовавшего под флагом Панамы, в Оманском заливе, сообщает Sky News.

Инцидент у берегов Объединенных Арабских Эмиратов произошел днем во вторник 3 августа.

В настоящее время никакой связи с танкером нет, предположительно, на борту судна могут находиться до десяти захватчиков.

Это произошло после того, как новостное агентство Associated Press распространило информацию, что по крайней мере четыре судна разослали предупреждения о том, что они потеряли контроль над управлением.

В прошлый четверг в Аравийском море нападению подвергся танкер Mercer Street: погибли два члена экипажа – граждане Великобритании и Румынии. В США заявили, что к произошедшему причастен Иран. В свою очередь, в Тегеране назвали обвинения беспочвенными.