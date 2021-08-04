Четыре человека погибли при нападении на дом министра обороны Афганистана

Рядом с домом министра обороны Афганистана в Кабуле был подорван автомобиль, после чего в его дом вошли несколько вооруженных людей

ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Четыре человека погибли и еще 20 пострадали в результате нападения на дом министра обороны Афганистана генерала Бисмиллы Хана Мохаммади в Кабуле, сообщает РАИ Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

"Четыре человека погибли и 20 ранены", – заявил агентству собеседник.

При этом не уточняется, идет ли речь о жертвах со стороны нападавших или мирных жителей.

Агентство со ссылкой на представителя МВД Мирваиса Станекзая также сообщило о ликвидации всех нападавших.

Ранее очевидец и источник в полиции Кабула заявили РИА Новости, что рядом с домом министра обороны Афганистана в Кабуле был подорван автомобиль, после чего в его дом вошли несколько вооруженных людей. По словам Мохаммади, ни он, ни члены его семьи не пострадали. По данным МВД, в нападении участвовали четыре боевика.