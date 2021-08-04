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Железнодорожные пути - рельсы и шпалы

В Чехии столкнулись два пассажирских поезда, десятки пострадавших

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Около 50 человек пострадали при столкновении двух пассажирских поездов на юго-западе Чехии

ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Два пассажирских поезда столкнулись в районе города Домаждице на юго-западе Чехии, ранены около 50 человек, сообщает РИА Новости.

Как уточнил глава минтранса Чехии Карел Гавличек, машинист одного из поездов проехал на красный сигнал семафора, после чего произошло столкновение с другим поездом.

"Ранены около 50 человек. На месте работают медики и пожарные. Ситуация серьезная. Я еду на место происшествия", – сообщил Гавличек.

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