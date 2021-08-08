Тайфун обрушился на Японию: власти эвакуируют десятки тысяч человек

Давление в центре тайфуна составляет 990 гектопаскалей, а скорость сопровождающего его ветра достигает 108 километров в час

ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Почти 160 тысяч человек на юго-западе Японии получили предписание об эвакуации в связи с прохождением тайфуна "Лупит", передает РИА Новости.

В частности, в северной части острова Кюсю предписание вынесено для 139 647 человек. В префектуре Фукуока предписание получили, по состоянию на 21.00 по местному времени (15.00 мск), 6772 человека, в префектуре Оита – 1911 человек, а в префектуре Кагосима – 12 774 человека.

В настоящее время тайфун "Лупит" вышел на сушу в районе населенного пункта Макурадзаки. Давление в центре составляет 990 гектопаскалей, а скорость сопровождающего его ветра достигает 108 километров в час. За сутки в регионе может выпасть до 300 миллиметров осадков. Специалисты также предупреждают о повышенной угрозе оползней и подтоплений.