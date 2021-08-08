18:20 08 Августа 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6600
  • 100 RUB4.2347
  • USD3.0993
Поиск
Вид из космоса на тайфун

Тайфун обрушился на Японию: власти эвакуируют десятки тысяч человек

© AP Photo / NASA Worldview, Earth Observing System Data and Information System (EOSDIS)
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Погодные аномалии в мире (24)
55 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/09/04/249358323.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_incidents/20210808/252532324/Tayfun-obrushilsya-na-Yaponiyu-vlasti-evakuiruyut-desyatki-tysyach-chelovek.html

Давление в центре тайфуна составляет 990 гектопаскалей, а скорость сопровождающего его ветра достигает 108 километров в час

ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Почти 160 тысяч человек на юго-западе Японии получили предписание об эвакуации в связи с прохождением тайфуна "Лупит", передает РИА Новости.

В частности, в северной части острова Кюсю предписание вынесено для 139 647 человек. В префектуре Фукуока предписание получили, по состоянию на 21.00 по местному времени (15.00 мск), 6772 человека, в префектуре Оита – 1911 человек, а в префектуре Кагосима – 12 774 человека.

В настоящее время тайфун "Лупит" вышел на сушу в районе населенного пункта Макурадзаки. Давление в центре составляет 990 гектопаскалей, а скорость сопровождающего его ветра достигает 108 километров в час. За сутки в регионе может выпасть до 300 миллиметров осадков. Специалисты также предупреждают о повышенной угрозе оползней и подтоплений.

Темы:
Погодные аномалии в мире (24)

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Новая стеклянная смотровая площадка в Сан-Паулу
Пощекотать нервы: в Сан-Паулу открылась смотровая площадка Sampa Sky - фото
Робот показал баскетбольное мастерство в перерыве финала Олимпиады
Робот показал баскетбольное мастерство в перерыве финала Олимпиады
Успенский пост 2021: календарь питания по дням
Успенский пост 2021: календарь питания по дням
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться