Ситуацию с пожарами в Греции назвали бедствием беспрецедентных масштабов

Перед нами стихийное бедствие беспрецедентных масштабов: за несколько дней во всех уголках Греции вспыхнуло 586 пожаров, заявил премьер страны

ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Греция переживает стихийное бедствие беспрецедентных масштабов, за несколько дней в стране вспыхнуло 586 пожаров, которые очень трудно потушить из-за беспрецедентной жары и засухи, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Его телеобращение в связи с пожарами показало греческое общественное телевидение ERT.

"Последние дни были одними из самых тяжелых для нашей страны на протяжении десятилетий. Мы отдавали и отдаем все силы борьбе. Но перед нами стихийное бедствие беспрецедентных масштабов: за несколько дней во всех уголках Греции вспыхнуло 586 пожаров. Пожаров, которые из-за беспрецедентной жары и многомесячной засухи сейчас очень трудно потушить", - сказал премьер.

По его словам, многие страны уже помогают Греции ресурсами и персоналом. "Благодарю их за солидарность. Но прежде всего я благодарен всем, кто ведет бой на поле", - сказал Мицотакис. Он заявил, что людей удалось спасти по планам эвакуации, благодаря профессионализму гражданской защиты, действиям полиции и береговой охраны. "В течение нескольких суток в 141 районе проведено 62 организованных эвакуации жителей", - сказал Мицотакис.

Он также попросил прощения за имевшиеся недостатки в организации тушения, пообещал наказать виновных и помочь погорельцам. "Масштабы катастрофы, особенно на Эвбее и в Аттике, омрачают сердца всех нас. И я первый прошу прощения за любые недостатки, которые существовали. Я полностью понимаю боль наших сограждан, видевших, как горят их дома и имущество... Все сбои будут выявлены, и ответственность будет распределена, как следует и на кого следует", - сказал премьер.

Кроме того, Мицотакис ответил на критику тех, кто заявил, что он списывает на изменения климата недостатки в организации гражданской защиты. "Очевидно, что климатический кризис стучится в двери всей планеты с пожарами, которые длятся неделями. Это объяснение, а не отговорка или оправдание. И я скажу ясно: мы, может, сделали то, что было возможно для человека, но во многих случаях этого оказалось недостаточно", - сказал Мицотакис.

Мицотакис отметил, что власти уже начали регистрировать ущерб, первые компенсации будут выплачены немедленно, по простому заявлению на единой электронной платформе. Программа гражданской защиты будущего стоимостью 1,8 миллиарда евро также начнется с профилактики, а весь план реконструкции будет под контролем офиса премьер-министра, сказал Мицотакис.