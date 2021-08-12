У берегов Греции затонула яхта: на борту находились 17 человек

Поступают противоречивые сведения об утонувшей яхте – возможно, на судне находились 17 человек, а также есть предположения, что причиной трагедии стал сильный ветер

ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Близ греческого острова Милос в Эгейском море затонуло судно, на борту которого находились 17 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное телевидение ERT.

Известно, что судно утонуло в 16 милях к северо-западу от острова, где дует сильный ветер – 4-5 баллов по шкале Бофорта.

Береговая охрана осуществляет поиски в районе затопления. Работает три катера береговой охраны, корабль ВМС и вертолет ВВС. Спасателям помогают и суда, оказавшиеся поблизости.

Телеканал сообщил, что пока не известно, какое именно судно затонуло. Греческая газета "Прото тема" пишет, что это была 28-метровая яхта под флагом Великобритании, а на борту находились 17 человек.

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