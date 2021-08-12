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Наводнение в Турции: погибли четыре человека

© REUTERS / YVES HERMAN
Происшествия
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Sputnik Грузия
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На севере Турции четыре человека погибли при наводнении, вызванном продолжительными проливными дождями, один пропал без вести

ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Четыре человека погибли при наводнении в провинции Кастамону на черноморском побережье Турции, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны (AFAD) в четверг.

Наводнение вызвано проливными дождями.

Отмечается, что поисково-спасательные работы в районе стихийного бедствия продолжаются.

Ранее турецкие власти сообщали о 13 пострадавших из-за наводнения и селей в провинциях Синоп, Бартын, Кастамону. Была эвакуирована больница города Айванджик провинции Синоп.

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