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Автомобиль скорой помощи в Турции

Число погибших при наводнении в Турции возросло до девяти

© AFP / OZAN KOSE
Происшествия
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Sputnik Грузия
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Блокировано движение по ряду автодорог в районе стихийного бедствия, в том числе по трассе Бартын-Карабюк

ТБИЛИСИ, 12 авг – Sputnik. Девять человек погибли при наводнении в провинции Кастамону на Черноморском побережье Турции, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны (AFAD) в четверг.

Наводнение на севере Турции спровоцировали проливные дожди. Ранее в четверг сообщалось о пяти погибших и 13 пострадавших.

"Девять человек погибли при наводнении в Кастамону, один пропал без вести в Бартыне", — сообщило ведомство.

Ранее сообщалось, что поисково-спасательные работы в районе стихийного бедствия продолжаются, проведена эвакуация более 600 человек. Около 300 населенных пунктов остались без электричества. Из-за разрушения мостов и повреждения дорожного полотна блокировано движение по ряду автодорог в районе стихийного бедствия, в том числе по трассе Бартын-Карабюк. В городе Бозкурт провинции Кастамону из-за наводнения обрушились несколько многоэтажных зданий, на завалах работают спасатели.

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