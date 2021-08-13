Жертвами стрельбы в британском Плимуте стали пять человек

О числе пострадавших не сообщается, но на место инцидента прибыли не менее трех воздушных судов санитарной авиации

ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Жертвами стрельбы в английском городе Плимут стали пять человек, стрелок мертв, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.

О числе пострадавших не сообщается. На место инцидента прибыли не менее трех воздушных судов санитарной авиации.

Местный парламентарий Джонни Мерсер заявил, что стрельба не связана с терроризмом.

Ранее полиция графств Девон и Корнуолл сообщила, что в результате стрельбы в Плимуте на юго-западе Англии погибли несколько человек. По данным полиции, ситуация урегулирована, также сообщалось, что район оцеплен, дороги перекрыты.