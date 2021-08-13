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Жертвами стрельбы в британском Плимуте стали пять человек

© AFP / Daniel Sorabji
Происшествия
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О числе пострадавших не сообщается, но на место инцидента прибыли не менее трех воздушных судов санитарной авиации

ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Жертвами стрельбы в английском городе Плимут стали пять человек, стрелок мертв, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.

Офицеры полиции у здания Пентагона. Пентагон был заблокирован после стрельбы на станции метро недалеко от охраняемого военного штаба США
© AFP / OLIVIER DOULIERY
Стрельба у Пентагона: один человек погиб, несколько ранены

О числе пострадавших не сообщается. На место инцидента прибыли не менее трех воздушных судов санитарной авиации.

Местный парламентарий Джонни Мерсер заявил, что стрельба не связана с терроризмом.

Ранее полиция графств Девон и Корнуолл сообщила, что в результате стрельбы в Плимуте на юго-западе Англии погибли несколько человек. По данным полиции, ситуация урегулирована, также сообщалось, что район оцеплен, дороги перекрыты.

Теги:
Великобритания, Стрельба

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