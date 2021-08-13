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Разрушения, вызванные паводковыми водами в городе Бозкурт турецкой провинции Кастамону (12 августа 2021). Турция

Наводнения в Турции: число жертв достигло 27 человек

© AFP / Handout / IHH / AFP
Происшествия
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В результате стихии без электричества остались сотни населенных пунктов, блокировано движение по ряду ключевых автомагистралей на Черноморском побережье Турции

ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Число жертв наводнений и селей в Турции достигло 27, сообщает РИА Новости.

Проливные дожди вызвали мощные наводнения в провинциях Кастамону и Синоп на черноморском побережье этой страны. Еще накануне президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил о 17 погибших.

"При селях и наводнении в Кастамону погибли 25 человек, еще двое погибли в Синопе, один пропал без вести в Бартыне", - говорится в сообщении управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны (AFAD).

Ранее сообщалось, что поисково-спасательные работы в районе стихийного бедствия продолжаются, проведена эвакуация более 600 человек. Около 300 населенных пунктов остались без электричества. Из-за разрушения мостов и повреждения дорожного полотна блокировано движение по ряду автодорог в районе стихийного бедствия, в том числе по трассе Бартын-Карабюк. В городе Бозкурт провинции Кастамону из-за селя обрушились несколько многоэтажных зданий, на завалах работают спасатели.

Наводнениям в Турции предшествовали лесные пожары, ранее охватившие значительную часть страны.

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