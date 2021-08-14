Число жертв наводнения на севере Турции возросло до 44

Поисково-спасательные работы в районе стихийного бедствия продолжаются, эвакуированы более 1,7 тысячи человек, около 300 населенных пунктов остались без электричества

ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Число погибших при наводнении и селях, вызванных проливными дождями на черноморском побережье Турции, увеличилось до 44, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD).

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил зоной стихийного бедствия провинции Кастамону, Синоп и Бартын на севере страны, пострадавшие от наводнения и селей. От стихийного бедствия пострадали 284 человека.

"В результате стихийного бедствия 36 наших граждан погибли в Кастамону, семь – в Синопе, один – в Бартыне. Девять человек продолжают лечение в больницах", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что поисково-спасательные работы в районе стихийного бедствия продолжаются, эвакуированы более 1,7 тысячи человек. Около 300 населенных пунктов остались без электричества. Из-за разрушения мостов и повреждения дорожного полотна блокировано движение по ряду автодорог в районе стихийного бедствия, в том числе по трассе Бартын-Карабюк. В городе Бозкурт провинции Кастамону из-за селя обрушились несколько многоэтажных зданий, на завалах работают спасатели.