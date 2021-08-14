В Турции разбился российский пожарный самолет, весь экипаж погиб

По предварительным данным, самолет не смог набрать нужную высоту после забора воды и врезался в скалы

ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Пожарный самолет Бе-200, арендованный в России, разбился в Турции, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление лесного хозяйства республики.

"При тушении пожара в районе города Кахраманмараш потерпел катастрофу арендованный в России пожарный самолет Бе-200. В район крушения направлены спасатели", - говорится в сообщении.

Как отметили в Минобороны России, на борту самолета находились пять российских военнослужащих и три представителя Турции, указывавших экипажу очаги тушения пожаров. Для выяснения причин трагедии к месту катастрофы направлена комиссия ведомства.

Как сообщает телеканал NTV, выживших в катастрофе с пожарным нет. По данным телеканала, через некоторое время после начала тушения связь с самолетом была потеряна. Это был один из самолетов, которые участвовали в тушении пожаров в провинции Мугла. По предварительным данным, самолет не смог набрать нужную высоту после забора воды и врезался в скалы.