Взрыв газовоза у берегов Ливана повлек человеческие жертвы

В Ливане при взрыве газового танкера погибли не менее 20 человек, 79 получили ранения, сообщает ливанский Красный Крест

ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. По меньшей мере 20 человек погибли, почти 80 пострадали в результате взрыва танкера на северо-западе Ливана, приводит РИА Новости сообщение ливанского Красного Креста.

"До настоящего времени 20 погибших и 79 раненых", - отмечается в опубликованном в Twitter сообщении организации.

Согласно заявлению, в районе Аккар на северо-западе Ливана произошел взрыв топливного танкера. Телеканал Al Arabiya сообщал со ссылкой на источники, что в результате взрыва ранения получили до 100 человек.

На этом фоне бывший премьер Ливана Саад Харири призвал президента Мишеля Ауна уйти в отставку.

"Если бы это была страна, которая уважает граждан, официальные лица ушли бы в отставку, начиная с президента республики и заканчивая последним человеком, ответственным за пренебрежительность", - заявил Харири, слова которого приводит телеканал Al Arabiya.