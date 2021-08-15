Президент Грузии выразила соболезнования жителям Гаити

На Гаити произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,2, очаг залегал на глубине 30 километров, землетрясение унесло жизни более 200 человек

ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила соболезнования семьям и родственникам жертв землетрясения на Гаити.

"Из Гаити поступают невероятные сообщения о том, в результате землетрясения погибли сотни людей. Искренне выражаю соболезнованиям их семьям, которые потеряли своих близких. Сейчас тяжелые дни для гаитян. Я выражаю им свою солидарность и желаю стойкости и силы", - написала Саломе Зурабишвили в Twitter.

В субботу утром на Гаити произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр подземных толчков располагался в 41 километре к северо-западу от города Ле-Ке на юге страны, очаг залегал на глубине 30 километров.

Землетрясение на Гаити унесло жизни более 200 человек. Были разрушены десятки зданий. Сотни горожан доставлены в больницы.

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