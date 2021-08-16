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Разрушения, вызванные паводковыми водами в городе Бозкурт турецкой провинции Кастамону (12 августа 2021). Турция

Наводнения в Турции унесли жизни 70 человек

© AFP / Handout / IHH / AFP
Происшествия
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Sputnik Грузия
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Сообщения о погибших постоянно уточняются. Города и прилегающие районы, пострадавшие от наводнения, объявлены зоной стихийного бедствия

ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. В результате наводнений на Черноморском побережье Турции погибли 70 человек, сообщает  Агентство Анадолу со ссылкой на Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) при правительстве Турции.

В общей сложности эвакуировано почти 2,5 тысячи человек.

Проливные дожди на севере Турции 11 августа спровоцировали селевые потоки, оползни и наводнения. Глава государства Реджеп Тайип Эрдоган объявил пострадавшие от наводнения районы зоной стихийного бедствия.

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