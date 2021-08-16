В МИД России оценили захват Кабула талибами

В российском внешнеполитическом ведомстве ожидали, что афганская армия все-таки окажет сопротивление, но этого не случилось

ТБИЛИСИ, 16 авг - Sputnik. Захват афганской столицы Кабула движением "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ) стал неожиданностью, заявил спецпредставитель президента РФ, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

"Мы исходили из того понимания, что афганская армия, какая бы она ни была, все-таки будет еще какое-то время оказывать сопротивление", - сказал Кабулов в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Ранее СМИ со ссылкой на талибов сообщили, что под их контролем находятся более 90% афганских государственных зданий и почти все основные контрольно-пропускные пункты в Кабуле.

Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана" Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.