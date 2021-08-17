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Музыкант Боб Дилан

Боба Дилана обвинили в совращении 12-летней девочки в 1960-х годах

© REUTERS / Ki Price
Происшествия
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (653)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_incidents/20210817/252602467/Boba-Dilana-obvinili-v-sovraschenii-12-letney-devochki-v-1960-kh-godakh.html

Представитель певца, к которому обратились журналисты, уже отверг обвинения, заявив, что они не соответствуют действительности

ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Знаменитого американского музыканта и певца Боба Дилана обвинили в изнасиловании 12-летней девочки более чем полвека назад - в суд подан иск против исполнителя с обвинением в сексуальном насилии над ребенком в шестидесятых годах прошлого века, сообщает USA Today.

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© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Дилана обвиняют Дилана в насильственных действиях сексуального характера и угрозах. Имя предполагаемой жертвы не указано, известно лишь, что в период предполагаемых незаконных действий девочке было 12 лет.

Противоправные действия якобы происходили с апреля по май 1965 года, сообщает издание. В документах говорится, что Дилан использовал свой статус музыканта, чтобы снабжать несовершеннолетнюю девушку наркотиками и алкоголем, сообщает издание. Действия Дилана описаны в документе как "хищнические, сексуальные и незаконные", контакты совершались умышленно и без согласия истца, в последующем они повлекли тяжелые психологические последствия, говорится в сообщении.

Представитель певца, к которому обратилось издание, отверг обвинения, заявив, что они не соответствуют действительности.

Дилан - лауреат множества музыкальных наград, в 2016 году он стал лауреатом Нобелевской премии по литературе.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (653)

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