Самолет Москва-Ереван-Батуми совершил экстренную посадку

Происшествия
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Капитан воздушного судна изменил курс лайнера, так как одному из пассажиров на борту стало плохо
ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Самолёт, выполнявший рейс Москва - Ереван - Батуми, экстренно сел в Ростове, сообщил Sputnik Грузия один из пассажиров.
По словам источника, капитан воздушного судна принял решение, так как одному из пассажиров на борту стало плохо.
Рейс совершали авиакомпании Georgian Airways и Armenia Aircompany.
Другие детали происшествия выясняются.
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