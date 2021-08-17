Самолет Москва-Ереван-Батуми совершил экстренную посадку

Капитан воздушного судна изменил курс лайнера, так как одному из пассажиров на борту стало плохо

ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Самолёт, выполнявший рейс Москва - Ереван - Батуми, экстренно сел в Ростове, сообщил Sputnik Грузия один из пассажиров.

По словам источника, капитан воздушного судна принял решение, так как одному из пассажиров на борту стало плохо.

Рейс совершали авиакомпании Georgian Airways и Armenia Aircompany.

Другие детали происшествия выясняются.

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