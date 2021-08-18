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Последствия землетрясения на Гаити

Число жертв землетрясения на Гаити приблизилось к двум тысячам

© AP Photo / Delot Jean
Происшествия
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В связи с ЧП в Гаити на месяц ввели режим чрезвычайного положения и призвали граждан страны сдавать кровь

ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Число жертв землетрясения в Гаити выросло до 1 941, количество раненых превысило девять тысяч, сообщает РИА Новости со ссылкой на службу гражданской обороны страны.

Последствия мощного землетрясения на Гаити
© REUTERS / Ralph Tedy Erol
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В субботу утром на Гаити произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр подземных толчков располагался в 41 километре к северо-западу от города Ле-Ке на юге страны, очаг залегал на глубине 30 километров.

"Заявляем о смерти 1 941 человека – 1 597 на юге, 205 в (департаменте) Гранд-Анс, 137 в (департаменте) Нип и 2 на северо-западе", - говорится в сообщении.

В связи с ЧП в Гаити на месяц ввели режим чрезвычайного положения. Министерство здравоохранения страны обратилось к гражданам страны с призывом сдавать кровь, чтобы помочь пострадавшим в результате бедствия.

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