Полиция сообщила о возможной мине в грузовике у Капитолия

Территорию оградили желтой сигнальной лентой, периметр охраняют офицеры, которые просят прохожих изменить маршрут и не входить в потенциально опасный квартал

ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Полиция оцепила несколько кварталов у Капитолия в городе Вашингтон из-за угрозы минирования автомобиля, передает РИА Новости.

Ранее работающие в Капитолии правоохранители сообщили об угрозе взрыва в центре Вашингтона и призвали жителей города воздержаться от посещения этого района. Правоохранители начали проверять сообщения о якобы заминированном грузовике рядом с библиотекой конгресса.

FF-NOW - US Capitol Police responding to suspicious vehicle near Library of Congress, DC

• Cannon House Office Building evacuated

• Library of Congress evacuated

• Jefferson Building evacuated

• Madison Building sheltering in place

• Possible explosive device in pickup truck pic.twitter.com/sPnYlLucN3 — Crash- Constitutional Peasant (@CrashPatriot) August 19, 2021

​Помимо нее, за оцеплением оказались Капитолийский холм и здание Верховного суда. Территорию оградили желтой сигнальной лентой, периметр охраняют офицеры, которые просят прохожих изменить маршрут и не входить в потенциально опасный квартал. Для журналистов выделили отдельную площадку, расположенную в сотне метров от подозрительного автомобиля.