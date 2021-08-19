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Капитолий Вашингтона - здание конгресса США в Вашингтоне

Полиция сообщила о возможной мине в грузовике у Капитолия

© photo: Sputnik / Игорь Михалев
Происшествия
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Территорию оградили желтой сигнальной лентой, периметр охраняют офицеры, которые просят прохожих изменить маршрут и не входить в потенциально опасный квартал

ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Полиция оцепила несколько кварталов у Капитолия в городе Вашингтон из-за угрозы минирования автомобиля, передает РИА Новости.

Ранее работающие в Капитолии правоохранители сообщили об угрозе взрыва в центре Вашингтона и призвали жителей города воздержаться от посещения этого района. Правоохранители начали проверять сообщения о якобы заминированном грузовике рядом с библиотекой конгресса.

​Помимо нее, за оцеплением оказались Капитолийский холм и здание Верховного суда. Территорию оградили желтой сигнальной лентой, периметр охраняют офицеры, которые просят прохожих изменить маршрут и не входить в потенциально опасный квартал. Для журналистов выделили отдельную площадку, расположенную в сотне метров от подозрительного автомобиля.

 

 

 

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