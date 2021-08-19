Заявивший о бомбе мужчина сдался полиции в Вашингтоне

Подозреваемый вел прямую трансляцию происходящего в Facebook; он заявил, что заложил бомбы по всему городу.



ТБИЛИСИ, 19 авг – Sputnik. Заявивший о бомбе в центре Вашингтона мужчина сдался полиции, сообщают американские СМИ со ссылкой на начальника полиции Капитолия Тома Мэнджера.

Ранее полиция Капитолия сообщила об угрозе взрыва рядом с библиотекой Конгресса в центре американской столицы. Правоохранители призвали прохожих избегать этот район. За оцеплением оказался Капитолийский холм, здание Верховного суда и библиотеки Конгресса. Территорию обнесли желтой лентой, а полиция эвакуировала людей из зданий, расположенных рядом.

К настоящему времени удалось установить личность водителя. В своем аккаунте Facebook (страница уже заблокирована) он вел трансляцию происходящего. В частности, мужчина критиковал президента США Джо Байдена и требовал организовать переговоры с хозяином Белого дома. Кроме того, подозреваемый заявил, что заложил бомбы "по всему городу". Он также предупредил, что готов расстаться с жизнью.

"Революция уже началась. Она здесь. Сегодня", - сказал мужчина.