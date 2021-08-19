Застравшее в марте в Суэцком канале судно вновь намерено пройди в Красное море

Предположительно, контейнеровозу потребуется до 12 часов, чтобы пройти весь Суэцкий канал до Красного моря

ТБИЛИСИ, 19 авг – Sputnik. Контейнеровоз Ever Given в пятницу 20 августа пройдет Суэцкий канал после того, как летом покинул его после многомесячного задержания, сообщило РИА Новости со ссылкой на компанию-оператор канала Gulf Agency.

"Ever Given прибудет в Порт-Саид, а утром, ожидается, в составе северной колонны пройдет Суэцкий канал", – сказал источник.

Предположительно, контейнеровозу потребуется до 12 часов, чтобы пройти в Красное море. При этом судно будут сопровождать буксиры, чтобы оно следовало в заданном направлении.

Ранее компания, владеющая Ever Given, сообщала, что 8 августа после нидерландского Роттердама корабль разгрузился в британском порту Филикстоу.

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, направлявшийся из КНР в Роттердам под флагом Панамы, 23 марта сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение. Судно сняли с мели 29 марта после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров. Последние из 422 судов, ожидавших очереди из-за инцидента, прошли канал 3 апреля.