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Автомобиль проходит линию пожара в Дикси (10 августа 2021). Калифорния

Крупный пожар в Калифорнии: эвакуированы более 23 тысяч человек

© REUTERS / DAVID SWANSON
Происшествия
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Местные власти объявили об экстренном закрытии всех территорий, дорог и троп в Национальном заповеднике Эль-Дорадо

ТБИЛИСИ, 20 авг - Sputnik. По меньшей мере 23 тысячи человек эвакуированы из-за быстрого распространения природного пожара "Калдор", который бушует уже несколько дней в американском штате Калифорния, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное управление по чрезвычайным ситуациям.

Пожар в Кварели локализован
photo: Emergency Management Service / FB
Пожар на востоке Грузии локализован

По данным департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии, пожар "Калдор" уже охватил территорию площадью почти 28 тысяч гектаров. В настоящий момент пожарным не удается сдерживать пламя.

Местные власти объявили об экстренном закрытии всех территорий, дорог и троп в Национальном заповеднике Эль-Дорадо.

Всего из-за пожаров в Калифорнии эвакуированы 36 тысяч человек.

Новый пожар, получивший название "Калдор", вспыхнул в округе Эль-Дорадо в штате Калифорния в субботу. Пламя распространяется с огромной скоростью из-за жары, засухи и сильных порывов ветра. Причина возникновения пожара до сих пор не известна.

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