Чемпион Паралимпиады в Рио из Грузии лишен аккредитации в Токио и выслан на родину

Полиция Токио задержала Гогочури в начале этой недели за нанесение травм сотруднику охраны отеля, у которого оказались сломаны ребра

ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Член мужской сборной Грузии по дзюдо, приехавший для участия в Паралимпийских играх в Токио, Звиад Гогочури лишен аккредитации после своего ареста за нанесение тяжких телесных повреждений охраннику гостиницы, сообщает телевизионная сеть Nippon.

Инцидент произошел, когда сборная Грузии проходила карантин в гостинице в Токио после того, как у одного из членов команды была выявлена положительная реакция на коронавирус. Ночью 12 августа охранник гостиницы сделал замечания нескольким спортсменам, так как они употребляли алкоголь и сильно шумели. В ответ на замечание охранника отшвырнули так, что сломали ему ребро.

Звиад Гогочури, который является чемпионом Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году, после задержания полицией признал свою вину. Теперь спортсмен должен покинуть Японию в ближайшее время.

Отмечается, что 15 другим членам сборной Грузии вынесено предупреждение с целью предотвращения подобных инцидентов в будущем. Один из них отстранен от тренировок на три дня, так как он находился с Гогочури незадолго до происшествия, предположительно, спортсмены вместе употребляли алкоголь.

Паралимпиада открывается в Токио 24 августа.

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