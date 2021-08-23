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Индийская машина скорой помощи

В Индии свыше 70 человек пострадали на фестивале бросания камней

© Flickr / Peter Richmond
Происшествия
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Более 70 человек пострадали на религиозном фестивале бросания камней на севере Индии - всем понадобилась медицинская помощь

ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Свыше 70 человек пострадали на традицинном фестивале бросания камней Bagwal на севере Индии, сообщает издание Times of India.

Сотрудники полиции на месте чрезвычайного происшествия
© Sputnik / STRINGER
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Этот фестиваль проходит каждый год на территории храма Девидхура в индийском штате Уттаракханд в честь дня полнолуния. Во время праздника верующие бросаются камнями, чтобы пролитой кровью задобрить правящее божество.

Отмечается, что после мероприятия медицинская помощь понадобилась 75 пострадавшим.

По информации издания, в 2013 году суд в штате Уттаракханд постановил, что местные жители должны заменить камни фруктами и цветами. Однако верующие посчитали, что отсутствие "кровавой жертвы" божеству приведет к несчастьям.

"В начале фестиваля мы бросались фруктами и просили прихожан не использовать камни, но они настояли, поскольку твердо верят в этот ритуал", - сообщил член общины храма.

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