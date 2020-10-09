17:19 10 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7966
  • 100 RUB4.1679
  • USD3.2172
Поиск

Главы МИД Армении и Азербайджана прилетели в Москву на консультации по Карабаху

© photo: Sputnik / Pavel Lvov
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (109)
15012
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20201009/249672601/Glavy-MID-Armenii-i-Azerbaydzhana-prileteli-v-Moskvu-na-konsultatsii-po-Karabakhu.html

Главных дипломатов Армении и Азербайджана пригласил в Москву Владимир Путин для проведения консультаций

ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов прилетел в Москву на консультации по ситуации в Нагорном Карабахе, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис Flight Radar.

Баку и Ереван приняли предложение Путина провести переговоры в Москве>>

Отмечается, что самолеты с дипломатами прибыли в российскую столицу в пятницу днем.

Ранее в пятницу пресс-служба Кремля сообщала, что президент России Владимир Путин пригласил в Россию глав МИД Армении и Азербайджана 9 октября на консультации по ситуации в Карабахе. Позднее МИД РФ проинформировал, что Баку и Ереван подтвердили участие в консультациях.

Президент России Д.Медведев встретился с президентом Азербайджана И.Алиевым в Сочи
© photo: Sputnik / Sergey Guneev
Алиев: Баку собирает доказательства военных преступлений Армении

С 27 сентября на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе ведутся ожесточенные бои. Многочисленные жертвы есть как с армянской, так и с азербайджанской стороны. Баку и Ереван возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.

Карабахский конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики.

Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (109)
Теги:
Азербайджан, Армения


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Герой матча - Торнике Окриашвили. Сборная Грузии выиграла у Беларуси в Лиге наций УЕФА 1:0
Сборная Грузии в финале Лиги наций УЕФА! Лучшие фото матча с Беларусью
У США не получается создать вакцину от коронавируса - кто виноват?
У США не получается создать вакцину от коронавируса - кто виноват?
Коронавирус на Южном Кавказе: динамика за сентябрь
Коронавирус на Южном Кавказе: динамика за сентябрь
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться