Главы МИД Армении и Азербайджана прилетели в Москву на консультации по Карабаху

ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов прилетел в Москву на консультации по ситуации в Нагорном Карабахе, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис Flight Radar.

Баку и Ереван приняли предложение Путина провести переговоры в Москве>>

Отмечается, что самолеты с дипломатами прибыли в российскую столицу в пятницу днем.

Ранее в пятницу пресс-служба Кремля сообщала, что президент России Владимир Путин пригласил в Россию глав МИД Армении и Азербайджана 9 октября на консультации по ситуации в Карабахе. Позднее МИД РФ проинформировал, что Баку и Ереван подтвердили участие в консультациях.

С 27 сентября на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе ведутся ожесточенные бои. Многочисленные жертвы есть как с армянской, так и с азербайджанской стороны. Баку и Ереван возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.

Карабахский конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики.