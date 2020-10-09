Армения обвинила Турцию в создании на Кавказе "еще одной Сирии"

Саркисян предупредил, что присутствие в регионе иностранных боевиков – "угроза не только для Армении, но и для всего Кавказа, угроза для России"

ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Международному сообществу нужно предпринимать больше усилий, чтобы остановить вмешательство Турции в конфликт в Нагорном Карабахе, сказал президент Армении Армен Саркисян в интервью газете Financial Times.

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По его словам, официальная Анкара создает "на Кавказе еще одну Сирию".

"Если мы не начнем действовать на международном уровне сейчас, останавливая Турцию … с перспективой превращения этого региона в новую Сирию … тогда пострадают все", - цитирует Саркисяна РИА Новости.

По его словам, "в тот момент, когда Турция выйдет из этого уравнения", регион станет ближе к перемирию и возвращению за стол переговоров.

Саркисян предупредил, что возможность присутствия в регионе иностранных боевиков после окончания боев – "угроза не только для Армении, но и для всего Кавказа, угроза для России". По его словам, "они могут оказать серьезное влияние на страны Центральной Азии и серьезное влияние на север Ирана".

С 27 сентября на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе ведутся ожесточенные бои. Многочисленные жертвы есть как с армянской, так и с азербайджанской стороны. Баку и Ереван возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.

Карабахский конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики.