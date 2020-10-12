ЕС призывал соблюдать соглашение о прекращении огня в Карабахе

ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Евросоюз настоятельно призывает стороны карабахского конфликта строго соблюдать договоренность о прекращении огня, говорится в заявлении Верховного представителя ЕС, сообщает Sputnik Армения.

Баку и Ереван договорились о прекращении огня с 12:00 10 октября. Решение было принято по итогам переговоров глав МИД РФ, Армении и Азербайджана в Москве, которые длились более 10 часов. Стороны обвиняют друг друга в его несоблюдении.

"ЕС также призывает всех участников, включая внешние стороны, воздерживаться от любых действий, которые могут привести к новым жертвам", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЕС.

Приветствуя достигнутое 10 октября соглашение о гуманитарном перемирии, в Евросоюзе, тем не менее, констатируют, что сообщения о нарушениях режима прекращения огня все еще продолжают поступать.

"В этой связи мы с крайней озабоченностью отмечаем сообщения о продолжающихся военных действиях, в том числе – против гражданских объектов, а также о жертвах среди гражданского населения", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЕС.

Помимо этого, ЕС призывает стороны безотлагательно приступить к предметным переговорам под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, без предварительных условий и на основе согласованных принципов.

"ЕС продолжает поддерживать работу сопредседателей Минской группы ОБСЕ по поиску политического решения конфликта путем переговоров и будет продолжать участвовать в усилиях по достижению прочного мира в регионе", - отмечается в заявлении.

Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. В Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.

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Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.