12:46 12 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7966
  • 100 RUB4.1679
  • USD3.2172
Поиск
ЕС Брюссель

ЕС призывал соблюдать соглашение о прекращении огня в Карабахе

© photo: Sputnik / Алексей Витвицкий
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (115)
41 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20201012/249686033/ES-prizyval-soblyudat-soglashenie-o-prekraschenii-ognya-v-Karabakhe.html

ЕС приветствует достигнутое 10 октября соглашение о гуманитарном перемирии и поддерживает работу сопредседателей Минской группы ОБСЕ

ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Евросоюз настоятельно призывает стороны карабахского конфликта строго соблюдать договоренность о прекращении огня, говорится в заявлении Верховного представителя ЕС, сообщает Sputnik Армения.

Баку и Ереван договорились о прекращении огня с 12:00 10 октября. Решение было принято по итогам переговоров глав МИД РФ, Армении и Азербайджана в Москве, которые длились более 10 часов. Стороны обвиняют друг друга в его несоблюдении.

Трехсторонние переговоры Министров иностранных дел Азербайджана, Армении и России
photo : press-service of the Russian Foreign Ministry
Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня

"ЕС также призывает всех участников, включая внешние стороны, воздерживаться от любых действий, которые могут привести к новым жертвам", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЕС.

Приветствуя достигнутое 10 октября соглашение о гуманитарном перемирии, в Евросоюзе, тем не менее, констатируют, что сообщения о нарушениях режима прекращения огня все еще продолжают поступать.

"В этой связи мы с крайней озабоченностью отмечаем сообщения о продолжающихся военных действиях, в том числе – против гражданских объектов, а также о жертвах среди гражданского населения", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЕС.

Помимо этого, ЕС призывает стороны безотлагательно приступить к предметным переговорам под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, без предварительных условий и на основе согласованных принципов.

"ЕС продолжает поддерживать работу сопредседателей Минской группы ОБСЕ по поиску политического решения конфликта путем переговоров и будет продолжать участвовать в усилиях по достижению прочного мира в регионе", - отмечается в заявлении.

Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. В Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.

Алиев: Баку готов незамедлительно начать переговоры по Карабаху с Ереваном >>

Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (115)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Футбол. Матч между сборными Грузии и Армении на нейтральном поле
Боевая ничья. Фото матча сборных Грузии и Армении по футболу
Выжить в пандемию: как предприниматели спасали свой бизнес
Выжить в пандемию: как предприниматели спасали свой бизнес
Коронавирус на Южном Кавказе: динамика за сентябрь
Коронавирус на Южном Кавказе: динамика за сентябрь
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться