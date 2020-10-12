Милиции в Беларуси разрешили применять боевое оружие против протестующих

В МВД утверждают, что протестные акции, которые в последнее время проходят в Беларуси, стали более радикальными

ТБИЛИСИ, 12 окт – Sputnik. Министерство внутренних дел Беларуси пообещало в случае необходимости применять боевое оружие против протестующих на митингах граждан, сообщает Sputnik Беларусь.

По словам первого замминистра МВД Геннадия Казакевича, МВД сейчас отмечает постепенное затухание протестного движения.

"Однако протесты, сместившиеся преимущественно в город Минск, стали организованными и крайне радикальными. Свидетельство тому – акции в столице в минувшее воскресенье. Еще днем и вечером это были летящие камни, бутылки, ножи и заточки, а уже к вечеру это были баррикады и горящие покрышки. Ничего общего с гражданским протестом это не имеет", – сказал он.

Представитель МВД отметил, что милиции пришлось столкнуться с группами боевиков, радикалов, анархистов, футбольных фанатов, которые попытались повторить события начала августа текущего года. По его мнению, определенные силы в настоящее время пытаются ввергнуть Беларусь в хаос 90-х, заставить пройти путь республик, переживших цветные революции.

"От имени МВД заявляю: мы не уйдем с улиц и обеспечим порядок в стране. Сотрудники ОВД и военнослужащие внутренних войск в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие", – пообещал Казакевич.

Напомним, массовые протестные акции оппозиции начались в Беларуси 9 августа после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов. В первые дни протесты подавлялись силовиками с применением спецсредств. По официальным данным, за первые дни около семи тысяч человек были задержаны, сотни пострадали. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.