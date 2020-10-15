Президент Кыргызстана ушел в отставку

По его словам, он не хочет остаться в истории страны как "президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан"

ТБИЛИСИ, 15 окт – Sputnik. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков принял решение уйти в отставку, сообщает Sputnik Кыргызстан.

В своем обращении он отметил, что общественно-политическая ситуация в столице страны остается напряженной, и текущая ситуация близка к двустороннему конфликту.

"С одной стороны – протестующие, с другой – правоохранительные органы. Военнослужащие и правоохранительные органы обязаны применять оружие для защиты Государственной резиденции. В этом случае прольется кровь, это неизбежно. Я призываю обе стороны не поддаваться провокациям", – заявил он.

По его словам, он не держится за власть и не хочет остаться в истории Кыргызстана как "президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан".

"Призываю [нового премьер-министра республики Садыра] Жапарова и других политиков увести своих сторонников из столицы страны и вернуть мирную жизнь бишкекчанам. Никакая власть не стоит целостности нашей страны и согласия в обществе", – заключил Жээнбеков.

Ситуация в Кыргызстане

В Кыргызстане 4 октября состоялись парламентские выборы. Уже на следующий день в центре Бишкека начались протесты сторонников партий, которые не прошли в парламент страны и заявили о многочисленных нарушениях. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. Протесты не стихают и по сей день.

В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Кыргызстана Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.

Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера Садыра Жапарова. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.