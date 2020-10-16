Путин предложил продлить договор СНВ-3 без всяких условий на год

Крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3, наступил еще в феврале 2018 года, однако стороны так и не пришли к соглашению

ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин предложил продлить действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) без всяких условий на год. Об этом пишет РИА Новости.

Как отметил российские лидер, это даст возможность "провести содержательные переговоры по всем параметрам тех проблем", которые регулируются подобными соглашениями.

По словам Путина, продление СНВ-3 позволит не оставить государства, заинтересованные в сохранении стратегической стабильности, "без такого фундаментального документа, как Договор о стратегических наступательных вооружениях".

Президент также поручил министру иностранных дел Сергею Лаврову сформулировать позицию Москвы по СНВ-3, как можно скорее донести ее до Вашингтона и получить ответ.

"Сделаем как можно скорее, Владимир Владимирович", — заверил главу государства Лавров.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года. Вашингтон заявлял о намерении не продлевать СНВ-3 и готовности разработать новый документ без "пробелов" действующего соглашения и с возможностью подключения к нему Китая. В Пекине, однако, эту идею отвергли.

В Москве отмечали, что Россия пока не видит однозначного настроя США на продление ДСНВ. Глава МИД Сергей Лавров ранее подчеркивал, но Москва не будет удовлетворять нереализуемые требования американских партнеров, в том числе по вопросу участия Китая.