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Города мира. Тегеран

МИД Ирана: истекли сроки эмбарго на поставку в страну вооружений

© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20201018/249736421/MID-Irana-istekli-sroki-embargo-na-postavku-v-stranu-vooruzheniy.html

Иран за счет своего собственного производства на 90% обеспечивает оборонные нужды страны и не зависит от зарубежья, заявляет МИД страны

ТБИЛИСИ, 18 окт – Sputnik. Оружейное эмбарго в отношении Тегерана более не действует, Иран может продавать и покупать вооружение, говорится в заявлении МИД страны.

Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Договоренность, в частности, предусматривает, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны были и до истечения срока, но только с разрешения СБ ООН.

Белый дом в Вашингтоне
© photo: AFP 2020 / SAUL LOEB
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"С сегодняшнего дня все рестрикции в отношении передачи вооружений, связанной с этим деятельности, а также в отношении предоставления финансовых услуг Ираном и Ирану, а также все запреты, касающиеся въезда в страну или транзита через территории стран-членов ООН, прежде введенные в отношении ряда иранских граждан и военных официальный лиц, - автоматически перестают действовать", - говорится в релизе МИД Ирана с наступление в стране 18 октября.

В свою очередь, официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде указал, что Иран за счет своего собственного производства на 90% обеспечивает оборонные нужды страны и не зависит от зарубежья, сообщает РИА Новости.

МИД Ирана также в свете последних попыток США, направленных на дальнейшее нарушение резолюции СБ ООН 2231 (попытки продлить оружейное эмбарго и восстановить международные санкции против Ирана), призвал Вашингтон отказаться от деструктивного подхода и вернуться к исполнению обязательств.

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В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из СВПД и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Впоследствии США предлагали резолюцию о продлении оружейного эмбарго, однако Совбез ООН не поддержал ее.



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