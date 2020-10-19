Иран планирует начать продавать вооружение

По мнению главы Минобороны, Иран входит в пятерку лидеров во всем мире по созданию беспилотнвых летальных аппаратов

ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Тегеран с отменой оружейного эмбарго планирует больше продавать продукцию военного назначения, нежели покупать ее, заявил министр обороны Ирана Амир Хатами

Ранее министерство иностранных дел Ирана сообщило, что оружейное эмбарго в отношении Тегерана более не действует, Тегеран с 18 октября получил возможность продавать и покупать вооружение.

"Примерно с прошлого года к нам обратились многие страны, мы, в свою очередь, также провели серию переговоров с рядом государств. Безусловно, мы будем продавать значительно больше, чем покупать", - сказал он в эфире телеканала IRINN, комментируя планы по продаже и покупке вооружений, сообщает РИА Новости.

Он также отметил достижения Ирана в военной сфере несмотря на то, что страна находилась под санкциями. По его словам, "враги признают", что Иран представляет собой обращающую на себя внимание "ракетную державу", а также "входит в пятерку лидеров" во всем мире по созданию беспилотников.

Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Договоренность, в частности, предусматривает, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны были и до истечения срока, но только с разрешения СБ ООН.

Разрешительный порядок поставок в Иран военной техники истек в воскресенье, 18 октября.

В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из СВПД и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Впоследствии США предлагали резолюцию о продлении оружейного эмбарго, однако Совбез ООН не поддержал ее.