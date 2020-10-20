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Американист рассказал, от чего зависит судьба договора СНВ-3

© photo: Sputnik / Konstantin Chalabov
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20201020/249758995/Amerikanist-rasskazal-ot-chego-zavisit-sudba-dogovora-SNV-3.html

Ранее в Кремле прокомментировали заявление США по СНВ-3, отметив, что контакты с Вашингтоном по стратегической стабильности продолжатся

ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, американист, политолог Константин Блохин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что судьба договора СНВ-3 во многом зависит от президентских выборов в США.

Министерство иностранных дел России
© photo: Sputnik / Nataliya Seliverstova
"Это шаг к концу света". Что последует за выходом США из СНВ-3

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва надеется, что контакты с Вашингтоном по стратегической стабильности продолжатся, несмотря на отказ американской стороны от предложения президента Владимира Путина продлить СНВ-3 на год без предварительных условий, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Представитель Республиканской партии Дональд Трамп, во-первых, ненавидит Китай и увязывает СНВ-3 с Китаем. А во-вторых, традиционно Республиканская партия пытается разрушить контроль над вооружениями. Напомню, что при администрации Джорджа Буша-младшего американцы вышли из договора по ПРО, сам Трамп вышел из договора по ракетам средней и меньшей дальности и Договора по открытому небу. Если выборы выиграет он, то вероятность выхода из СНВ-3 довольно высока", – считает Константин Блохин.

Если же победит представитель демократов Джо Байден, то, по мнению американиста, существует вероятность продления договора.

"Традиционно Демократическая партия выступает за то, чтобы договариваться с русскими по стратегической стабильности. Напомню, что именно администрация (Барака) Обамы вместе с (Дмитрием) Медведевым пролонгировали нынешний договор. Однако, кто бы ни победил, заключить за несколько месяцев новый договор практически невозможно. Поэтому необходимо хотя бы попытаться пролонгировать существующий договор, чтобы в течение года заключить новый. Вот эта идея все-таки довольно интересная", – отметил американист.

Белый дом в Вашингтоне
© photo: Sputnik / Natalia Seliverstova
США назвали условие для продления договора СНВ-3

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года. Вашингтон заявлял о намерении не продлевать СНВ-3 и готовности разработать новый документ без "пробелов" действующего соглашения и с возможностью подключения к нему Китая. В Пекине, однако, эту идею отвергли.

В Москве отмечали, что Россия пока не видит однозначного настроя США на продление ДСНВ. Глава МИД Сергей Лавров ранее подчеркивал, но Москва не будет удовлетворять нереализуемые требования американских партнеров, в том числе по вопросу участия Китая.

Теги:
США, Россия


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