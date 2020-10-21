Министр иностранных дел Армении посетил Москву

Ранее сообщалось, что в планах главы МИД значится визит в США и общение с госсекретарем Майком Помпео

ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Глава внешнеполитического ведомства Армении Зограб Мнацаканян посетил российскую столицу, пишет РИА Новости.

"Министр иностранных дел Армении находится в Москве с краткосрочным рабочим визитом", — написала в Facebook представитель ведомства Анна Нагдалян.

Ранее она сообщала, что в планах ее руководства значится визит в США и общение 23 октября с госсекретарем Майком Помпео.

Переговоры проходят на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

Ситуация в Нагорном Карабахе

Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и впервые всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.

Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями – Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.