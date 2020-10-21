11:37 21 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8067
  • 100 RUB4.1413
  • USD3.2222
Поиск
Министр иностранных дел Зограб Мнацаканян перед началом церемонии награждения в честь Дня Независимости Армении (21 сентября 2020). Еревaн

Министр иностранных дел Армении посетил Москву

© photo: Sputnik / Asatur Yesayants
Политика
Получить короткую ссылку
25 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/09/1b/249555035.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20201021/249762504/Ministr-inostrannykh-del-Armenii-posetil-Moskvu.html

Ранее сообщалось, что в планах главы МИД значится визит в США и общение с госсекретарем Майком Помпео

ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Глава внешнеполитического ведомства Армении Зограб Мнацаканян посетил российскую столицу, пишет РИА Новости.

"Министр иностранных дел Армении находится в Москве с краткосрочным рабочим визитом", — написала в Facebook представитель ведомства Анна Нагдалян.

Ранее она сообщала, что в планах ее руководства значится визит в США и общение 23 октября с госсекретарем Майком Помпео.

Переговоры проходят на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

Ситуация в Нагорном Карабахе

Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и впервые всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.

Уличная торговля газетами и журналами на проспекте Церетели, неподалеку от центрального рынка и стадиона Динамо
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Перемирие в Карабахе сорвано, на Саакашвили напали – чего ждать Грузии до и после выборов

Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями – Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.



Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Празднование окончания Ртвели в винной компании Шуми
Как в Грузии празднуют окончание Ртвели - яркие фото
В России начались испытания третьей вакцины от коронавируса
В России начались испытания третьей вакцины от коронавируса
Тарифы на посылки в Грузии и других странах
Тарифы на посылки в Грузии и других странах
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться