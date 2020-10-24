Эрдоган предрек Европе болезнь, которая разрушит ее изнутри

По словам турецкого лидера, Европа "открыла фронт против мусульман", и теперь "европейский фашизм перешел в новую фазу"

ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Нападки на права мусульман являются для Европы началом подготовки к собственному концу, заявил президент Турции Тайип Эрдоган во время выступления в городе Кайсери. Трансляция велась в Twitter главы государства. Об этом сообщает РИА Новости.

Так турецкий лидер прокомментировал операцию немецкой полиции в мечети Мевляна в Берлине, которая прошла в среду во время мусульманской молитвы. По информации газеты Sabah, около 150 полицейских ходили в ботинках по молитвенным коврикам.

По словам Эрдогана, подобные "нападки на права мусульман" – граждан Европы – свидетельствуют о том, что "европейский фашизм перешел в новую фазу".

"Если они (страны Европы – ред.) не избавятся от этого как можно быстрее, то такая болезнь разрушит Европу изнутри", – сказал президент Турции.

Несколькими часами ранее турецкий лидер посоветовал "лечить психику" своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону после его слов о "просвещенном исламе", а также намерении освободить эту религию от "иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей". По мнению Эрдогана, своими заявлениями о борьбе с исламским сепаратизмом глава Франции хочет "рассчитаться с мусульманами". Турецкий лидер также обвинил Макрона в намерении создать тоталитарную "антиисламскую систему".