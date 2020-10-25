Голосование в условиях карантина: украинцы выбирают местное самоуправление

Украинцы по мажоритарной системе выбирают депутатов и председателей сельских, поселковых и городских советов территориальных общин, где проживают до 10 тысяч избирателей

ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Выборы в органы местного самоуправления проходят на Украине в воскресенье, сообщает РИА Новости.

Выборы в этом году будут проходить в условиях общенационального карантина, который был введен 12 марта из-за вспышки COVID-19 и продлится как минимум до конца года. Избиратели, которые придут голосовать на участки, должны будут придерживаться ряда противоэпидемических правил, которые официально утвердил кабмин в сентябре.

Местные выборы проходят по новому избирательному закону. Украинцы по мажоритарной системе выбирают депутатов и председателей сельских, поселковых и городских советов территориальных общин, где проживают до 10 тысяч избирателей. Депутатов и председателей городских, поселковых и сельских советов территориальных общин, где проживают более 10 тысяч избирателей, выбирают по пропорциональной системе с открытыми списками.

Избиратели с активной формой COVID-19, которые находятся в больницах или дома на самоизоляции, смогут проголосовать по месту пребывания с помощью выездных бригад.

Результаты нынешних выборов должны быть определены 6 ноября и обнародованы в течение пяти дней, а в случае второго тура выборов мэра в больших городах – не позднее 20 ноября. Местные выборы не будут проводиться на части территорий Донбасса.

Число выявленных случаев коронавируса на Украине за последние сутки выросло на 6088, скончались еще 102 человека. С начала пандемии на 25 октября в стране выявлены 343 498 случаев COVID-19, скончался 6391 человек, выздоровели 141 508, из них за последние сутки – 1753 человека.