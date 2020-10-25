Эрдоган заявил, что не боится санкций США

ТБИЛИСИ, 25 окт – Sputnik. Турция не боится американских санкций из-за поддержки Азербайджана в карабахском конфликте и не поддастся языку угроз США, требующих отказа от российских систем ПВО С-400, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

"Некоторые из Америки звонят моему брату Ильхаму (Алиеву, президенту Азербайджана - ред.) и заявляют, что знают о том, кто поддерживает Азербайджан. Это Эрдоган и Турция. Американцы угрожают санкциями в отношении Анкары. А мы отвечаем: "Ты (Америка - ред.) не понимаешь, с кем имеешь дело. Давай вводи, не задерживайся", - сказал президент Турции, выступая в городе Малатья. Трансляция велась в Twitter президента.

Кроме того, Эрдоган привлек внимание к позиции властей США, отказавшихся передать турецкой стороне самолеты пятого поколения F-35, за которые Анкара уже заплатила.

Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.