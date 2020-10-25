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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Эрдоган заявил, что не боится санкций США

© photo: Sputnik / Sergey Guneev
Политика
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Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (151)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20201025/249803825/Erdogan-zayavil-chto-ne-boitsya-sanktsiy-SShA.html

Турецкий лидер прокомментировал заявления ряда американских политиков о введении санкций в отношении Анкары

ТБИЛИСИ, 25 окт – Sputnik. Турция не боится американских санкций из-за поддержки Азербайджана в карабахском конфликте и не поддастся языку угроз США, требующих отказа от российских систем ПВО С-400, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
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"Некоторые из Америки звонят моему брату Ильхаму (Алиеву, президенту Азербайджана - ред.) и заявляют, что знают о том, кто поддерживает Азербайджан. Это Эрдоган и Турция. Американцы угрожают санкциями в отношении Анкары. А мы отвечаем: "Ты (Америка - ред.) не понимаешь, с кем имеешь дело. Давай вводи, не задерживайся", - сказал президент Турции, выступая в городе Малатья. Трансляция велась в Twitter президента.

Кроме того, Эрдоган привлек внимание к позиции властей США, отказавшихся передать турецкой стороне самолеты пятого поколения F-35, за которые Анкара уже заплатила.

Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.

 

Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (151)


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