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МИД РФ раскритиковал европейские страны за ответ на предложение Путина по ДРСМД

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Политика
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Президент России неоднократно призывал ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности

ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Европейские страны демонстрируют "безответственный подход" к обеспечению своей безопасности и отмахиваются от попыток России стабилизировать обстановку в Европе, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

© Sputnik / STRINGER
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В понедельник президент России Владимир Путин предложил шаги по деэскалации напряженности в условиях прекращения Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Российский лидер призвал разработать инструменты сдерживания, которые были бы основаны на принципах взаимности. В Европе отнеслись к инициативе скептически. В частности, в Берлине сказали, что такие идеи "не заслуживают доверия".

"Первые негативистские сигналы, достаточно бездумные, мы услышали именно из Европы", – сказал Сергей Рябков в интервью РИА Новости.

По его словам, ставки сейчас "весьма высоки", и те, кто "пытается проигнорировать предложения президента Путина, кто пытается от них отмахнуться", демонстрирует "весьма безответственный подход" к обеспечению европейской безопасности.

"Серьезность озвученных предложений требует их досконального изучения. Глубина этих предложений требует фундаментального осмысления, это отражение настроя руководства Российской Федерации на то, чтобы найти путь к стабилизации военно-политической обстановки в Европе с точки зрения недопущения возникновения там новых "ракетных кризисов", – добавил он.

Окружить ракетами и танками: новые меры Пентагона для сдерживания России
video : Ruptly / US Department of Defense / TVP
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Второго августа 2019 года прекратил действие Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), который был призван обеспечить глобальную стратегическую стабильность. Вашингтон объяснил это тем, что Москва не соблюдает свои обязательства. При этом доказательств того, что Россия нарушила договор, американская сторона так и не предоставила. В феврале Россия объявила о приостановке соблюдения своих обязательств по договору в ответ на аналогичные действия Соединенных Штатов.

После этого президент РФ Владимир Путин предложил ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах РСМД. Свое предложение он направил в основные страны Европы и Азии и в различные международные организации.

Теги:
Владимир Путин, Россия


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