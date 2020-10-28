"Заря" - "Брага": прогноз на матч Лиги Европы УЕФА

ТБИЛИСИ, 28 окт – Sputnik. В первом туре Лиги Европы УЕФА клубы сыграли с диаметрально противоположными результатами. "Заря" на выезде уступила английскому "Лестеру" 0:3, а "Брага" с таким же счетом у себя дома обыграла греческий АЕК. Как говорится – почувствуйте разницу.

Нет никаких сомнений в том, что именно "Лестер" и "Брага" являются фаворитами группы "G". Но совсем уж списывать со счетов украинский и греческий клубы я бы не стал. Может быть, в плей-офф они и не выйдут, но потрепать нервы соперникам им вполне под силу.

Нельзя сказать, что "Заря" совсем уж провалила матч с "Лестером". Футболисты из луганского клуба превзошли "лис" во владении мячом, нанесли несколько ударов в створ ворот и не отсиживались в обороне. Просто уровень английской премьер-лиги и украинской – это как две разные планеты. Думаю, матч против "Браги" будет складываться по другому сценарию.

FC Dinamo Tbilisi Футбол. Матч "Динамо" Тбилиси и украинской "Зари"

В свою очередь, "Брага" встречу против АЕК-а выиграла в одни ворота. Греки ничего не смогли противопоставить "оружейникам" и превзошли соперника только в количестве поданных угловых. Но превосходство по этому показателю гостям не принесло желаемых дивидендов.

Победила "Брага" и в V туре национального чемпионата, обыграв на выезде "Виторию Гимараеш" с минимальным счетом 1:0.

© photo: Sputnik / Рамиль Ситдиков Футбол. Лига Европы. Матч "Спартак" - "Брага"

В предстоящей игре букмекеры считают "Брагу" безоговорочным фаворитом. На победу португальцев можно поставить с коэффициентом 1,75 (против 4,8 у "Зари"). Вполне возможно, что гости сумеют увезти домой три очка, но вряд ли у них получится сохранить свои ворота на замке в третьем мачте подряд, тем более что "Заря" забивала в шести из семи встреч национального чемпионата.

Ставка: "Заря" забьет за 1,52.