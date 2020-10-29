"Провоцируют нестабильность": в России прокомментировали решение США о ракетах в Европе

Посол России в США предостерег Вашингтон от гонки ракетных вооружений, которая не приведет к стабильности и дэескалации ситуации в мире

ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Если Вашингтон действительно заинтересован в "реальном контроле над вооружениями", то США не нужно размещать в Европе гиперзвуковое оружие, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне советник американского президента по нацбезопасности Роберт О`Брайен заявил, что США готовы разместить в Европе гиперзвуковое оружие и баллистические ракеты для сдерживания России.

"Подобные намерения несут в себе угрозу разбалансировки региональной и глобальной безопасности, ведут к повышению конфронтационного потенциала. <...> Если Вашингтон действительно заинтересован в "реальном контроле над вооружениями", то для этого нет необходимости в эскалации гонки ракетных вооружений на европейском континенте", – заявил Антонов в комментарии, который посольство публикует на своей странице в Facebook.

По его словам, предложения президента Владимира Путина по деэскалации в условиях прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) являются "конструктивной альтернативой".

"Россия готова к совместным усилиям с зарубежными партнерами по предотвращению новой гонки ракетных вооружений на европейском континенте и в других регионах мира", — заключил Антонов.

Заявление США прокомментировал и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, размещение ракет в Европе провоцирует нестабильность во всем мире.

"Заявление Белого дома о готовности развернуть американские РСМД в Европе далеко от конструктива… Вашингтон таким образом провоцирует нестабильность и создаёт угрозу общей безопасности. Подобные безответственные и политизированные шаги, если США действительно подойдут на размещение своих ракет на территории европейских стран-союзников, чреваты новым ракетным кризисом", – приводит РИА Новости слова Слуцкого.

Парламентарий заявил, что Путин два дня назад подтвердил приверженность России мораторию на размещение российских ракет в сопредельных с европейскими границами регионах до тех пор, пока там не появятся РСМД США, и сразу после этого из Вашингтона "озвучивается гораздо более агрессивная позиция".

Второго августа 2019 года прекратил действие Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), который был призван обеспечить глобальную стратегическую стабильность. Вашингтон объяснил это тем, что Москва не соблюдает свои обязательства. При этом доказательств того, что Россия нарушила договор, американская сторона так и не предоставила. В феврале Россия объявила о приостановке соблюдения своих обязательств по договору в ответ на аналогичные действия Соединенных Штатов.

После этого президент РФ Владимир Путин предложил ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах РСМД. Свое предложение он направил в основные страны Европы и Азии и в различные международные организации.

На этой неделе Путин предложил разработать механизмы сдерживания ракетной гонки. Российский лидер заявил, что Москва готова не развертывать на европейской части страны ракеты 9М729, но при условии встречных шагов со стороны НАТО. Он также предложил альянсу проверять комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мк-41 на базах в Европе и 9М729 на калининградских объектах. Представитель МИД ФРГ Андреа Зассе ответила, что эта инициатива "не заслуживает доверия".