Более 80 миллионов человек уже проголосовали на выборах в США – портал

К настоящему времени свои голоса отдали более 80 миллионов человек, при этом свыше 28 миллионов проголосовали очно

ТБИЛИCИ, 30 окт — Sputnik. Свыше 80 миллионов человек уже досрочно проголосовали на выборах в США, свидетельствуют результаты подсчетов проекта US Election Project, который ведет профессор Университета Флориды Майкл Макдональд.

По данным проекта, число уже отдавших свой голос американцев достигло 80 061 661 человека, в том числе свыше 28 миллионов из них проголосовали очно.

Лидер по досрочному голосованию сейчас – штат Калифорния, где свой выбор сделали 8 478 869 человек. С небольшим отставанием следом идет Техас, там уже проголосовали 8 449 858 человек, что по количеству уже близко к числу проголосовавших в штате избирателей в 2016 году.

Таким образом, явка уже превысила 58% от общего числа избирателей, проголосовавших в 2016 году.

Третьего ноября в США выбирают президента, весь состав палаты представителей, треть сената, часть губернаторов и законодательных собраний штатов.