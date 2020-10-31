20:50 31 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7732
  • 100 RUB4.0776
  • USD3.2327
Поиск
Срочно:
Информационный знак о въезде в Беларусь, архивное фото

Беларусь закрыла границы для иностранцев

Sputnik
Политика
Получить короткую ссылку
142 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20201031/249881595/Belarus-zakryla-granitsy-dlya-inostrantsev.html

На лиц, прибывающих в Беларусь через Национальный аэропорт Минск, данное ограничение не распространяется

ТБИЛИСИ, 31 окт – Sputnik. С 1 ноября Беларусь временно приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства, сообщает Sputnik Беларусь

Информация появилась в официальном telegram-канале Госпогранкомитета страны. О том, в каких пунктах пропуска действуют ограничения, а также кто не подпадает под эти ограничения, можно узнать на интернет-портале Госпогранкомитета.

Акция протеста в Минске
© photo: Sputnik / Viktor Tolochko
Беларусь хоронит цветную революцию – взгляд из России

В частности, там сообщается, что ограничить пересечение белорусской границы в связи с COVID-19 постановил Совет Министров страны.

Пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства приостановлено в автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах и станциях, пунктах пропуска в речных портах через госграницу, сообщили в ГПК.

На лиц, прибывающих в Беларусь через Национальный аэропорт Минск, также не распространяется данное ограничение. 

Акции протеста в Минске
© photo: Sputnik / Evgeniy Odinokov
Беларусь избежала украинского сценария "цветной революции" – МИД республики

Введены также и ограничения на выезд из страны, они коснутся белорусов и их близких родственников, имеющих иностранное гражданство, которые "в течение 10 календарных дней со дня прибытия в Беларусь из стран, неблагополучных в плане распространения коронавирусной инфекции, должны находиться в самоизоляции". Их не будут пропускать через границу на выезд до истечения 10-дневного срока карантина, сообщается на сайте ГПК.

Президентские выборы в Беларуси прошли 9 августа. По официальным данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. После объявления результатов в Беларуси начались массовые акции протеста несогласных с официальными итогами, которые продолжаются почти два месяца. Оппозиция утверждает, что результаты сфальсифицированы, а победу на выборах одержала Светлана Тихановская.



Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Вахтанг (Буба) Кикабидзе принимает участие в голосовании
Как голосовали политики на парламентских выборах в Грузии - фото
“Грузинская мечта” и “Единое нацдвижение” готовятся отметить итоги выборов - видео
"Грузинская мечта" и "Единое нацдвижение" готовятся отметить итоги выборов - видео
Парламентские выборы в Грузии в условиях пандемии
Как проходят парламентские выборы в Грузии в условиях пандемии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться