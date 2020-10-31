Беларусь закрыла границы для иностранцев

На лиц, прибывающих в Беларусь через Национальный аэропорт Минск, данное ограничение не распространяется

ТБИЛИСИ, 31 окт – Sputnik. С 1 ноября Беларусь временно приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства, сообщает Sputnik Беларусь.

Информация появилась в официальном telegram-канале Госпогранкомитета страны. О том, в каких пунктах пропуска действуют ограничения, а также кто не подпадает под эти ограничения, можно узнать на интернет-портале Госпогранкомитета.

В частности, там сообщается, что ограничить пересечение белорусской границы в связи с COVID-19 постановил Совет Министров страны.

Пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства приостановлено в автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах и станциях, пунктах пропуска в речных портах через госграницу, сообщили в ГПК.

На лиц, прибывающих в Беларусь через Национальный аэропорт Минск, также не распространяется данное ограничение.

Введены также и ограничения на выезд из страны, они коснутся белорусов и их близких родственников, имеющих иностранное гражданство, которые "в течение 10 календарных дней со дня прибытия в Беларусь из стран, неблагополучных в плане распространения коронавирусной инфекции, должны находиться в самоизоляции". Их не будут пропускать через границу на выезд до истечения 10-дневного срока карантина, сообщается на сайте ГПК.

Президентские выборы в Беларуси прошли 9 августа. По официальным данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. После объявления результатов в Беларуси начались массовые акции протеста несогласных с официальными итогами, которые продолжаются почти два месяца. Оппозиция утверждает, что результаты сфальсифицированы, а победу на выборах одержала Светлана Тихановская.