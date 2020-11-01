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Выборы президента в Молдове

Выборы президента проходят в Молдове

© photo: Sputnik / Maxim Blinov
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20201101/249893132/Vybory-prezidenta-prokhodyat-v-Moldove.html

За ходом выборов в этом году следят около 1 900 местных и 309 международных наблюдателей, безопасность на участках обеспечивают около 6 тысяч полицейских

ТБИЛИСИ, 1 ноя - Sputnik. Избирательные участки для голосования на выборах президента Молдовы открылись в воскресенье в 7:00 (9:00 по тбилисскому времени времени), по стране их более двух тысяч, еще 139 – за рубежом.

На президентское кресло претендуют восемь кандидатов. За ходом выборов в этом году следят около 1 900 местных и 309 международных наблюдателей, безопасность на участках обеспечивают около 6 тысяч полицейских. В местах голосования ведется видеонаблюдения, в связи с пандемией всем пришедшим на участки выдают защитные маски.

Порог явки в первом туре составляет 33,3%.

По молдавскому законодательству, победителем президентских выборов станет тот из кандидатов, кто получит свыше половины голосов избирателей, включенных в списки. Если такового не окажется, то спустя две недели состоится второй тур, для победы в котором будет достаточно простого большинства голосов. Во втором туре президентских выборов нет порога явки.

Sputnik Молдова ведет прямую трансляцию о ходе голосования.



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