23:19 01 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7732
  • 100 RUB4.0776
  • USD3.2327
Поиск
Выборы президента Молдовы

Выборы президента завершились в Молдове

© photo: Sputnik / Максим Блинов
Политика
Получить короткую ссылку
18 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/01/249899315.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20201101/249899305/Vybory-prezidenta-zavershilis-v-Moldove.html

Закончили свою работы избирательные участки открытые на территории республики, выборы признаны действительными.

ТБИЛИСИ, 1 ноя - Sputnik. Выборы президента Молдовы прошли 1 ноября. Избирательные участки открылись в 07.00 и завершили работу в 23.00 по тбилисскому времени, сообщается Sputnik Молдова.

По последним данным, на участках на территории Республики Молдова проголосовали 1 211 147 избирателей. За рубежом голосование продолжается. Там, по предварительным данным, правом голоса воспользовались 136 619 избирателей.

На пост главы государства претендовали 8 кандидатов. Это Ренато Усатый (от "Нашей партии"), Андрей Нэстасе (от Партии "Платформа "Достоинство и Правда"), Тудор Делиу (от Либерально-демократической партии Молдовы), Игорь Додон (независимый кандидат), Виолетта Иванова (от Политической Партии "Шор"), Майя Санду (от Партии "Действие и солидарность"), Октавиан Цыку (от Партии национального единства), Дорин Киртоакэ (от избирательного блока UNIREA).

Начался подсчет голосов,Ю отданных за претендентов на кресло президента.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком



Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Шествие сторонников оппозиции к резиденции Бидзины Иванишвили. 01.11.2020
Оппозиция вывела сторонников на улицы после парламентских выборов - фото
СПУТНИК_LIVE: Ты супер! 01.11.2020
Прямая трансляция - в эфире второй полуфинал проекта "Ты супер!"
Предварительные итоги парламентских выборов в Грузии 2020 года
Предварительные итоги парламентских выборов в Грузии 2020 года
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться