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Выборы президента Молдовы

Первые итоги выборов президента Молдовы: лидирует Додон

© photo: Sputnik / Максим Блинов
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20201102/249899576/Pervye-itogi-vyborov-prezidenta-Moldovy-lidiruet-Dodon.html

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги

ТБИЛИСИ, 2 ноя - Sputnik. Председатель Центральной избирательной комиссии Молдавии Дорин Чимил сообщил, что ЦИК начал подсчет голосов на выборах президента, лидирует действующий глава государства Игорь Додон с 34,3% голосов, сообщает Sputnik Молдова.

 

В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. ЦИК признал выборы состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%.

Окончательная явка составила 42,76%.

На пост президента претендуют восемь кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующимся на второй срок президентом Игорем Додоном и лидером проевропейской оппозиции, главой партии "Действие и солидарность" Майей Санду. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 15 ноября.



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